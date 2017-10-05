Haustier sucht Herz
Folge 3: Folge 3
49 Min.Folge vom 05.10.2017
Das Schicksal von Kater Kalle berührt Jochen Bendel: Die Samtpfote ist chronisch krank und wartet auf Menschen, die ihm die nötige Aufmerksamkeit und Pflege schenken können. Auch Rüde Foltos leidet an einer unheilbaren Krankheit. Deswegen lebt er seit über zwei Jahren im Tierheim und hofft auf Halter, die mit seiner Gelenkserkrankung umgehen können. Ein Wiedersehen gibt es mit Pekinese Bogyo, der seine Herz-OP gut überstanden und ein neues Zuhause gefunden hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Haustier sucht Herz
Genre:Tiere, Pets
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1 Gold