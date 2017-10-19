Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 5vom 19.10.2017
50 Min.Folge vom 19.10.2017

Das Katzenpärchen Grissa und Tinka landete bereits zum zweiten Mal im Tierschutz. Werden die beiden endlich ein Zuhause auf Lebenszeit finden? Auch das Papageien-Pärchen Rico und Tini hofft auf neue Besitzer. Sie landeten im Tierheim, weil sich die Nachbarn über die Vögel beschwert hatten. Puli-Mix Cuffo ist ein schwieriger Fall: Er reagiert aggressiv auf fremde Hunde und muss daher einen Maulkorb tragen. Wird sich trotzdem ein lieber Mensch für ihn finden?

