Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hausweltskost

Staffel 1 Folge 7: Hausweltskost mit Theresa und Nina Hartmann

Joyn ATStaffel 1Folge 7vom 11.07.2023
Staffel 1 Folge 7: Hausweltskost mit Theresa und Nina Hartmann

Staffel 1 Folge 7: Hausweltskost mit Theresa und Nina Hartmann Jetzt kostenlos streamen

Hausweltskost

Folge 7: Staffel 1 Folge 7: Hausweltskost mit Theresa und Nina Hartmann

12 Min.Folge vom 11.07.2023

Die Tiroler Schauspielerin und Kabarettistin Nina Hartmann stellt sich gemeinsam mit Theresa Putz, einer österreichischen Finalistin aus der 10. Staffel „The Taste“, steirischen Empanadas mit einem Kürbiskernöl Chimichurri. Die Zuseher bekommen einen Einblick in den Kochvorgang dieses traditionell argentinisch-spanische Gerichts und den steirischen Twist den Theresa ihm verpasst hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hausweltskost
Joyn AT
Hausweltskost

Hausweltskost

Alle 3 Staffeln und Folgen