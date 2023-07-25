Staffel 1 Folge 9: Hausweltskost mit Theresa und Anna PoschJetzt kostenlos streamen
11 Min.Folge vom 25.07.2023
Gemeinsam stellen sich Theresa Putz, eine österreichische Finalistin von “The Taste“ und Anna Posch, Yoga-Lehrerin und Bloggerin von „Poschstyle“, der Anfertigung von gefüllten Weinblättern.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen