Heino - Ein Kölner in Kenia
Folge vom 04.08.2026: Verschollen in Diani Beach
44 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Über Langeweile kann sich Heino in Kenia nur selten beklagen. Meistens ist eher das Gegenteil der Fall – so auch in dieser Folge. In der Hotelwerkstatt stapelt sich die Arbeit. Dort schraubt der deutsche Auswanderer an einer kleinen, mobilen Disco. Für die anspruchsvollen Gäste aus Europa tüftelt der gelernte Dachdeckermeister zudem an einer Sprudelwassermaschine. Doch die Apparatur hat noch Verbesserungspotenzial. Und dann muss das Multitalent auch noch seinen alten Freund Dieter finden, der im Trubel verschollen gegangen ist. Heino hat erneut alle Hände voll zu tun.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.