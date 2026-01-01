Helden der Landwirtschaft
Rund eine halbe Million Erwerbstätige arbeiten in Deutschland in der Landwirtschaft. Sie versorgen uns mit Lebensmitteln wie Fleisch, Obst und Gemüse. Der Markt ist hart umkämpft. Um sich gegen Konkurrenten aus der ganzen Welt behaupten zu können, brauchen die Protagonistinnen und Protagonisten dieser Serie Know-how, Kreativität und Geschäftssinn. Digitale Anwendungen und Nachhaltigkeit sind in modernen Agrarbetrieben heutzutage ebenfalls unerlässlich. Von der Straußenfarm im bayerischen Oberland über die Apfelplantage am Bodensee bis zur Getreideernte in Baden-Württemberg: Die „Helden der Landwirtschaft“ müssen sich mit Maschinen und Technik genauso gut auskennen wie mit Flora und Fauna.
