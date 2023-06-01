Helden der Landwirtschaft
Folge vom 01.06.2023: Habicht vs. Hühner
44 Min.Folge vom 01.06.2023Ab 12
Ihr Fuchs-Problem konnte Anita noch nicht lösen. Und jetzt hat es auch ein Habicht auf ihre Hühner abgesehen. Aber die Landwirtin muss sich in Hessen zunächst um ihre Kuh „Rosamunde“ kümmern. Das Tier wird aus finanziellen Gründen versteigert. Für die Mitarbeiter eines Landwirtschaftsbetriebes im Südwesten Mecklenburgs beginnt unterdessen die stressigste Zeit des Jahres. Dort werden 2500 Hektar Getreide eingefahren. Auf Rüdigers Hof in Brandenburg geht es deutlich ruhiger zu. Der „Oldschool-Bauer“ verzichtet bei der Arbeit auf moderne Maschinen.
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Genre:Dokumentation, Gemeinschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.