Helden der Landwirtschaft
Folge vom 08.06.2023: Der Spargelbauer
44 Min.Folge vom 08.06.2023Ab 12
Amadé repariert auf dem Billesberger Hof in der Nähe von München ein Brückengeländer. Nebenbei kümmert er sich um seine Hühner, seine Pferde und seinen Hofladen. Und am Ende des Tages gibt der Landwirt noch eine Fahrstunde. In Abensberg ist unterdessen Teamwork gefragt. Die Spargelernte ist ein echter Knochenjob. Nicht nur für die zahlreichen Helfer, sondern auch für Franz Xaver und seine Schwester Gabriele. Und Ralf baut in Oberfranken exotische Früchte an. In dem Örtchen Kleinettau wachsen nicht nur Kartoffeln und Karotten, sondern auch Papayas.
