DMAX
44 Min. Ab 12

Gewürzgurken sind nicht nur hierzulande sehr beliebt, sondern auf der ganzen Welt. Aber die Ernte der Kürbisgewächse ist mit viel logistischem Aufwand verbunden und ein körperlicher Kraftakt. Fleißige Helfer sind dabei unerlässlich. Anita und Ute verfolgen unterdessen in Alsfeld gespannt die Rinderauktion, bei der ihre Kuh „Rosamunde“ versteigert wird. Erzielt das Tier den gewünschten Preis? Und Jan und Moritz hämmern und flexen, was das Zeug hält. Die Notfall-Mechaniker aus Altenberge sollen in dieser Folge einen defekten Mähdrescher reparieren.

