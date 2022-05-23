Helden der See
Folge vom 23.05.2022: Tauchgang ins Ungewisse
45 Min.Folge vom 23.05.2022Ab 12
Christoffer Bohlig und sein Team lassen sich bei Ebbe an den Austernbänken vor der Insel Sylt mit ihrem präparierten Boot trockenlegen, um bis zu 1,5 Tonnen Muscheln zu ernten. Tom Kürten und Sabine Kerkau wagen sich unterdessen vor der litauischen Küste in die Tiefen des Ozeans hinab. Das Duo sucht nach einem verschollenen U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg. In kompletter Dunkelheit sehen die Wracktaucher:innen unter der Wasseroberfläche nur das, was vom Strahl ihrer Kopflampen erleuchtet wird. Und Yiannis Tsounakos hält ein Kreuzfahrtschiff auf Kurs.
