Helden der See
Folge vom 07.06.2022: Die Ostsee-Polizei
45 Min.Folge vom 07.06.2022Ab 12
Das schleswig-holsteinische Wattenmeer ist mit seiner Flora und Fauna einzigartig auf der Welt. Kapitän Martin und sein Team kennzeichnen in der Nordsee die Begrenzungen der Fahrrinnen. Dirk Christiansen und seine Crew nehmen unterdessen mit dem Polizeikreuzer „Staberhuk“ im beschaulichen Örtchen Kappeln an der Schlei Kurs auf die Ostsee. Die Männer kontrollieren dort Fischkutter, teure Jachten und kleine Sportboote. Bei ihren Einsätzen sind sie oft tagelang auf dem Meer unterwegs. Und die „Iris“ schiebt sich durch die hohen Wellen des Skagerraks.
Genre:Dokumentation, Technologie
