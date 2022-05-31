Zum Inhalt springenBarrierefrei
Helden der See

Die Geisternetz - Taucher

DMAXFolge vom 31.05.2022
Die Geisternetz - Taucher

Die Geisternetz - TaucherJetzt kostenlos streamen

Helden der See

Folge vom 31.05.2022: Die Geisternetz - Taucher

45 Min.Folge vom 31.05.2022Ab 12

Sven Köhn und seine fünf Kollegen machen ihre Börteboote auf der Insel Helgoland für die sechsstündige Überfahrt auf das Festland bereit. Die rund zehn Meter langen Wasserfahrzeuge aus Eichenholz haben nur einen geringen Tiefgang. Sie sind für kurze Strecken konzipiert. Läuft unterwegs trotzdem alles rund? Und Tom Kürten sticht in dieser Folge gemeinsam mit neun weiteren Tauchern von Rügen aus in See, um ein altes Schiffswrack von einem Fischernetz zu befreien. Das Vorhaben gestaltet sich schwierig. Der Truppe machen die hohen Wellen zu schaffen.

