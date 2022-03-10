Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Helden des Handwerks

Episode 9

DMAXFolge vom 10.03.2022
Episode 9

Episode 9Jetzt kostenlos streamen

Helden des Handwerks

Folge vom 10.03.2022: Episode 9

45 Min.Folge vom 10.03.2022Ab 12

Timon und sein Arbeitskollege Fred bauen in einer Mietwohnung in der Hansestadt Hamburg eine Küche ein. Ein erster Blick auf den Montageplan verrät: Der vermeintliche Routineauftrag wird für das Handwerker-Duo kein Selbstläufer. Sanitär- und Heizungsfachmann Fatih steht derweil in Mühlheim an der Ruhr unter Zeitdruck. Der dreifache Familienvater baut in einem Einfamilienhaus eine Toilette ein. Und Maike sagt in dieser Folge Unkraut und Co. den Kampf an. Die Landschaftsgärtnerin pflegt eine 500 Quadratmeter große Rasenfläche und allerlei Gewächs.

Alle verfügbaren Folgen