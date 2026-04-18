Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland
Folge vom 18.04.2026: Episode 4
22 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 12
In der Zentrale in Helsinki meldet ein Anrufer eine regungslose Person. Je schneller die finnischen Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten, desto besser sind die Überlebenschancen des Patienten. Deshalb ist Eile geboten. Kann das Team den Mann retten? Und im Stadtteil Kontula brennt es in einer 75-Quadratmeter-Wohnung. Die Flammen schlagen aus einem Fenster im dritten Stock und drohen, auf den Dachstuhl überzugreifen. Die Einsatzkräfte können das Feuer zwar löschen, aber damit ist die Arbeit vor Ort noch nicht getan.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.