Das Rendezvous / Das letzte SpielJetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 02.08.2026: Das Rendezvous / Das letzte Spiel
22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6
Arnold und Gerald gehen ins Schwimmbad. Dort lernen sie zwei Mädchen aus der achten Klasse kennen. Sie ahnen nicht, dass die beiden ein falsches Spiel treiben. Arnold verehrt den Baseballstar Micky Kaline und will dessen Abschiedsspiel besuchen.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany