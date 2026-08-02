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Hey Arnold!

Überfallen / Abenteuer Wildnis

NickelodeonFolge vom 02.08.2026
Überfallen / Abenteuer Wildnis

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Hey Arnold!

Folge vom 02.08.2026: Überfallen / Abenteuer Wildnis

22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6

Ein Punk überfällt Arnold, der sich auf dem Heimweg befindet, und raubt ihn aus. Anschließend bringt ihm Opa Selbstverteidigung bei. Arnold und Gerald gehen mit Opa zelten in einem Naturpark. Doch das Leben unter freiem Himmel ist schwierig.

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