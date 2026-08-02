Überfallen / Abenteuer WildnisJetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 02.08.2026: Überfallen / Abenteuer Wildnis
22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6
Ein Punk überfällt Arnold, der sich auf dem Heimweg befindet, und raubt ihn aus. Anschließend bringt ihm Opa Selbstverteidigung bei. Arnold und Gerald gehen mit Opa zelten in einem Naturpark. Doch das Leben unter freiem Himmel ist schwierig.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1: Nickelodeon Germany