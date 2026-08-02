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Hey Arnold!

Ein total cooler Samstag / Der Geisterzug

NickelodeonFolge vom 02.08.2026
Ein total cooler Samstag / Der Geisterzug

Ein total cooler Samstag / Der GeisterzugJetzt kostenlos streamen

Hey Arnold!

Folge vom 02.08.2026: Ein total cooler Samstag / Der Geisterzug

22 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 6

Arnold nimmt sich für das Wochenende viel vor. Die anderen Kinder glauben nicht, dass er seine Pläne auch umsetzen kann. Opa Arnold erzählt Gerald von einem Geisterzug, der jedes Jahr seine Passagiere in einem Tunnel verschwinden lässt.

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