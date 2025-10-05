Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 12Folge 11vom 05.10.2025
Folge 11: Diebesgut

39 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Chris Mervyn von Aggressive Towing bekommt einen besonders kniffligen Auftrag: Ein als gestohlen gemeldeter Teleskoplader wurde von seinem Dieb im Straßengraben zurückgelassen. Kann die schwere Baumaschine ohne Schaden geborgen werden? Ein betrunkener Fahrer verweigert den Atemalkoholtest und hält Constable Nadeau in Atem. Gelingt es der Polizei, den Störenfried aus dem Verkehr zu ziehen?

