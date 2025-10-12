Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Highway Heroes Canada

Ein neues Kapitel

ProSieben MAXXStaffel 12Folge 12vom 12.10.2025
Ein neues Kapitel

Ein neues KapitelJetzt kostenlos streamen

Highway Heroes Canada

Folge 12: Ein neues Kapitel

40 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12

AJ hat seinen ersten Solo-Einsatz auf dem Coquihalla Highway. Er soll einen Sattelzug, der im Schnee feststeckt, abschleppen. Als er am Wrack ankommt, steht noch ein zweites daneben. Wird der 35-Tonner damit fertig? Team MSA soll einen umgekippten Laster auf einer Farm in Abbotsford wieder aufrichten, und Al muss in seinem D9-Dozer hoch in die Berge, um eine defekte Forstmaschine ins Tal zu schleppen.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Highway Heroes Canada
ProSieben MAXX
Highway Heroes Canada

Highway Heroes Canada

Alle 4 Staffeln und Folgen