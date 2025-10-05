Ein Haufen Blech und GeschenkeJetzt kostenlos streamen
Highway Heroes Canada
Folge 14: Ein Haufen Blech und Geschenke
40 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Das Team von Reliable Towing bekommt es mit gleich drei ineinander verkeilten Trucks zu tun. Das Unternehmen muss alle verfügbaren Ressourcen für die Bergung bündeln. Jamie hat die Aufgabe, einen nahezu halbierten Sattelauflieger samt Ladung heil auf den Betriebshof zu bringen. Merv wird zu einem Einsatz im Wohngebiet gerufen: Ein Kranwagen ist umgekippt. Als alle Jobs erledigt sind, treffen sich die Abschleppcrews, um gemeinsam Weihnachten zu feiern.
Highway Heroes Canada
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
