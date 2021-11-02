Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 02.11.2021: Coles Clubhaus
44 Min.Folge vom 02.11.2021
Monica will ihr Haus verkaufen, um sich ihren Ruhestand zu finanzieren. Ihre Tochter Shannon bittet die Zwillinge um Hilfe. Leslie und Lyndsay haben einige Tricks in petto, um das schöne, aber veraltete Haus in ein bezugsfertiges Objekt zu verwandeln, bevor sie es wieder auf den Markt bringen. Im Inneren verändern sie die Raumaufteilung und geben dem Haus eine beruhigende Atmosphäre. Draußen vergrößert Leslie die Terrasse und streicht die Fassade. Als Leslies Sohn Cole seine Tante bei der Einrichtung seines neuen Clubhauses um Hilfe bittet, kämpft Lyndsay damit, die lebhafte Fantasie ihres jungen Kunden zu befriedigen.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.