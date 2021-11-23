Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 23.11.2021: Im Dschungel von Bothell
45 Min.Folge vom 23.11.2021
Lyndsay und Leslie nehmen es mit einem verwilderten und vollgestopften Haus in bester Lage auf. Um das Haus attraktiv zu machen, müssen sie 100.000 Dollar investieren. Damit soll der Wohnraum umgestaltet, die Küche und beide Bäder renoviert werden. Auch die Schlafzimmer und der Außenbereich sollen eine Komplett-Verwandlung bekommen. Das Projekt gehört zu den größten Herausforderungen für die Zwillinge, denn der 70er-Jahre-Look soll durch ein modernes Design für gehobene Ansprüche weichen. Dafür fangen sie bei Null an. Zahlt sich der Aufwand aus?
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.