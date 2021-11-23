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Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Im Dschungel von Bothell

HGTVFolge vom 23.11.2021
Im Dschungel von Bothell

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Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Folge vom 23.11.2021: Im Dschungel von Bothell

45 Min.Folge vom 23.11.2021

Lyndsay und Leslie nehmen es mit einem verwilderten und vollgestopften Haus in bester Lage auf. Um das Haus attraktiv zu machen, müssen sie 100.000 Dollar investieren. Damit soll der Wohnraum umgestaltet, die Küche und beide Bäder renoviert werden. Auch die Schlafzimmer und der Außenbereich sollen eine Komplett-Verwandlung bekommen. Das Projekt gehört zu den größten Herausforderungen für die Zwillinge, denn der 70er-Jahre-Look soll durch ein modernes Design für gehobene Ansprüche weichen. Dafür fangen sie bei Null an. Zahlt sich der Aufwand aus?

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