Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 30.11.2021: Liebe auf den ersten Blick
45 Min.Folge vom 30.11.2021
Ein Traum-Projekt für die Zwillinge: Nachdem das Haus ihrer verstorbenen Mutter seit Monaten auf dem Markt ist, sucht Annie Hilfe bei Lyndsay und Leslie. Sie sollen das Cottage von 1906 restaurieren und ihm seinen ursprünglichen Charme zurückzugeben. Besonders Lyndsay, die besessen ist von alten Häusern, lässt ihrer Kreativität freien Lauf. Die Innendesignerin öffnet den Grundriss und verleiht dem Haus einen gemütlichen und gleichzeitig schicken Landhausstil, ohne den ursprünglichen Charakter zu verlieren. Am Ende setzt sie noch eins drauf, indem sie den traditionellen Wurzeln des Hauses trendige Akzente hinzufügt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.