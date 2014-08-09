Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Himmel oder Hölle

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 09.08.2014
Folge 1

Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Himmel oder Hölle

Folge 1: Folge 1

71 Min.Folge vom 09.08.2014Ab 12

Frischen Wasabi essen oder Körbe mit basketballgroßen Kakteen werfen: Wer bei der Quiz-Game-Show "Himmel oder Hölle" die Antwort auf Moderator Jochen Schropps Fragen nicht weiß, dem wird die Hölle heiß gemacht! Ahnungslose Teilnehmer haben über den Umweg "Hölle" die Chance, im Spiel zu bleiben. Dort wartet Evelyn Weigert mit teuflischen Aufgaben ... Insgesamt gibt es in zehn Runden bis zu 50.000 Euro zu gewinnen, die Kandidaten können jederzeit aussteigen. Wie weit gehen sie?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Himmel oder Hölle
ProSieben

Himmel oder Hölle

Alle 1 Staffeln und Folgen