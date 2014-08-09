Staffel 1Folge 1vom 09.08.2014
Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Himmel oder Hölle
Folge 1: Folge 1
71 Min.Folge vom 09.08.2014Ab 12
Frischen Wasabi essen oder Körbe mit basketballgroßen Kakteen werfen: Wer bei der Quiz-Game-Show "Himmel oder Hölle" die Antwort auf Moderator Jochen Schropps Fragen nicht weiß, dem wird die Hölle heiß gemacht! Ahnungslose Teilnehmer haben über den Umweg "Hölle" die Chance, im Spiel zu bleiben. Dort wartet Evelyn Weigert mit teuflischen Aufgaben ... Insgesamt gibt es in zehn Runden bis zu 50.000 Euro zu gewinnen, die Kandidaten können jederzeit aussteigen. Wie weit gehen sie?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Himmel oder Hölle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
12