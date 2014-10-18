Staffel 1Folge 2vom 18.10.2014
Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Himmel oder Hölle
Folge 2: Folge 2
126 Min.Folge vom 18.10.2014Ab 12
In der der Quiz-Game-Show "Himmel oder Hölle" heißt es für die Kandidaten: Halbwissen kann richtig wehtun. Einige Mitspieler sind am Ende der Show, im wahrsten Sinne des Wortes, durch die Hölle gegangen. Um den Hauptgewinn von 50.000 Euro abzuräumen, müssen die Gäste nicht alles wissen, sollten aber unbedingt schmerzfrei sein!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Himmel oder Hölle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Altersfreigabe:
12