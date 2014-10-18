Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 18.10.2014
Folge 2: Folge 2

126 Min.Folge vom 18.10.2014Ab 12

In der der Quiz-Game-Show "Himmel oder Hölle" heißt es für die Kandidaten: Halbwissen kann richtig wehtun. Einige Mitspieler sind am Ende der Show, im wahrsten Sinne des Wortes, durch die Hölle gegangen. Um den Hauptgewinn von 50.000 Euro abzuräumen, müssen die Gäste nicht alles wissen, sollten aber unbedingt schmerzfrei sein!

