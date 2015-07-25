Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 3vom 25.07.2015
123 Min.Folge vom 25.07.2015Ab 12

In der Samstagabendshow spielen die Kandidaten um 50.000 Euro. Im "Himmel" bei Jochen Schropp ist Wissen gefragt. Wenn es damit hapert, gibt es in der "Hölle" die zweite Chance. Dort wartet Evelyn Weigert mit Stromschlag-Labyrint oder Eiswasserbecken.

