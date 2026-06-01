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History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle

Der 18-Millionen-Coup

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 20.06.2026
Der 18-Millionen-Coup

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History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle

Folge 4: Der 18-Millionen-Coup

41 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12

Am 12. September 1997 setzt ein Ex-Angestellter eines Geldtransportunternehmens seinen Plan in die Tat um: Gemeinsam mit mehreren Komplizen raubt er die Dunbar-Armored-Zentrale aus. Über 18 Millionen Dollar erbeutet die Truppe, doch ein kleiner Fehler im Nachgang der Tat bringt sie schließlich ins Gefängnis.

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