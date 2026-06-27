Überfall auf das Pierre HotelJetzt kostenlos streamen
History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle
Folge 5: Überfall auf das Pierre Hotel
41 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12
Im Januar 1972 erbeuten Diebe Juwelen, Bargeld und Wertgegenstände in zweistelliger Millionenhöhe aus dem renommierten Pierre Hotel in New York. Die Tat wird minutiös geplant und ausgeführt.
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History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Geschichte
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC