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History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle

Tunnel unter der Baker Street

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 27.06.2026
Tunnel unter der Baker Street

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History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle

Folge 6: Tunnel unter der Baker Street

40 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12

Im September 1971 rauben Kriminelle die Baker Street-Filiale der Lloyds Bank in London aus. Die Diebe graben einen unterirdischen Tunnel, um an die Schließfächer zu gelangen. Es handelt sich um einen der größten Bankraube in der Geschichte Großbritanniens.

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