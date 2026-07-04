Juwelenraub in ManhattanJetzt kostenlos streamen
History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle
Folge 8: Juwelenraub in Manhattan
41 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12
Eine Diebesbande will den großen Wurf landen: Um an die Juwelen aus dem New Yorker "American Museum of Natural History" zu gelangen, schleichen sie in luftiger Höhe am Sims des Museums entlang.
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History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Geschichte
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: A&E Television Networks, LLC