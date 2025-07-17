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Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher

Hits! Hits! Hits!: Ikonische Dance Moves und Elektro-Pioniere

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 17.07.2025
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Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher

Folge 1: Hits! Hits! Hits!: Ikonische Dance Moves und Elektro-Pioniere

48 Min.Folge vom 17.07.2025Ab 12

Welche ikonischen Songs animieren uns zum Mittanzen? Warum liegt der Ursprung der elektronischen Musik bei uns in Deutschland? Und was ist ein "false ending"? Diesen und weiteren Fragen gehen Musikexperten und prominente Gäste aus der Musikwelt auf den Grund.

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