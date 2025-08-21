Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher

Hits! Hits! Hits!: Hinter den Kulissen vom ESC

SAT.1Staffel 2Folge 6vom 21.08.2025
Hits! Hits! Hits!: Hinter den Kulissen vom ESC

Hits! Hits! Hits!: Hinter den Kulissen vom ESCJetzt kostenlos streamen

Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher

Folge 6: Hits! Hits! Hits!: Hinter den Kulissen vom ESC

48 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 12

Wir ergründen, was die ESC-Hymnen so unvergesslich macht und welche Geschichten hinter den deutschen Erfolgen von Künstlern wie Nicole oder Lena stecken. Außerdem lüften wir die Geheimnisse hinter den festlichsten Weihnachtsohrwürmern, die uns jedes Jahr wieder in Stimmung versetzen und die Charts dominieren. Und nicht zuletzt entdecken wir, welche Geschichten und Botschaften Lieder mit familiären Themen so besonders machen und warum sie uns so berühren.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher
SAT.1
Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher

Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher

Alle 1 Staffeln und Folgen