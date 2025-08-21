Hits! Hits! Hits!: Hinter den Kulissen vom ESCJetzt kostenlos streamen
Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher
Folge 6: Hits! Hits! Hits!: Hinter den Kulissen vom ESC
48 Min. 21.08.2025
Wir ergründen, was die ESC-Hymnen so unvergesslich macht und welche Geschichten hinter den deutschen Erfolgen von Künstlern wie Nicole oder Lena stecken. Außerdem lüften wir die Geheimnisse hinter den festlichsten Weihnachtsohrwürmern, die uns jedes Jahr wieder in Stimmung versetzen und die Charts dominieren. Und nicht zuletzt entdecken wir, welche Geschichten und Botschaften Lieder mit familiären Themen so besonders machen und warum sie uns so berühren.
Hits! Hits! Hits! - Die Erfolgsformeln der Musikmacher
Genre:Dokumentation, Musik
Produktion:DE, 2024
