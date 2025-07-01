Hochsee Cowboys
Folge 10: Am Ende aller Tage
45 Min.Ab 12
Die letzte Woche der Thunfischsaison ist angebrochen, und die "Hochsee Cowboys" wollen es noch einmal wissen. Wem gelingt es, einige kapitale Blauflossen-Thunfische aus dem Wasser zu ziehen? So gehen alle Kapitäne noch einmal auf große Fahrt.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved