Folge 9: Captain Ralph in Not
Die Crew der "Odysea" ist am Ende der Saison sichtlich erschöpft und gereizt. Die Nerven liegen auch bei Kapitän Ralph blank. Auch die Tatsache, dass Bootsmann Pirate alles falsch macht, steigert seine Laune ganz und gar nicht. Doch je mehr Ralph brüllt, desto mehr Fehler macht Pirate. Etwas muss geschehen: entweder der Bootsmann reißt sich endlich zusammen, oder er muss beim nächsten Landgang bei einem anderen Kutter anheuern.
