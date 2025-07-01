Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochsee Cowboys

Meuterei auf See

Staffel 1Folge 7

Hochsee Cowboys

45 Min.Ab 12

45 Min.Ab 12

Gleich zwei Bootskapitäne ringen mit Personalproblemen: Auf der "Tuna.com" gerät Kapitän Dave immer wieder mit seinem zwar talentierten, aber äußerst temperamentvollen Bootsmann Paul aneinander. Auf der "Bounty Hunter" zerbricht sich Kapitän Bill unterdessen den Kopf darüber, wie er Ersatz für seine Frau Donna, die auf dem Boot als Deckhilfe arbeitet, und für Bootsmann Scott finden soll.

MOVIESPHERE
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

