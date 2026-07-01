Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Eine ungewisse Zukunft

MOVIESPHEREStaffel 7Folge 10vom 01.07.2026
Eine ungewisse Zukunft

Eine ungewisse ZukunftJetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 10: Eine ungewisse Zukunft

48 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12

Für Wicked Pissah und Pinwheel wird die Luft dünn. Statt sich jedoch auf den nächsten Fang zu konzentrieren, geht es beiden Crews vor allem darum, dem Konkurrenten ein Schnippchen zu schlagen. Wenn sie im Wettkampf noch eine Rolle spielen wollen, müssen sie ihre persönlichen Rivalitäten ruhen lassen. Das Team der Fish Hawk wiederum gehörte in der vergangenen Saison zu den Verlierern. Umso mehr wollen Kapitän Brad Krasowski und sein Erster Offizier Matt Mattson nun allen zeigen, was sie können.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen