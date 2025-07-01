Hochsee Cowboys
Folge 2: Ohne Fisch, kein Moos
48 Min.Ab 12
In den letzten Jahren fuhr der amtierende Champion der Hochsee Cowboys, Dave Carraro, mehr Thunfisch ein, als jeder Kontrahent der gesamten Flotte von Gloucester. Doch dieses Jahr ist es nicht so gut gelaufen, was die anderen Teams ausnutzen wollen.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochsee Cowboys
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer, Angeln
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2015 Pilgrim Films & Television, Inc. All Rights Reserved