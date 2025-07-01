Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochsee Cowboys

Neue Konkurrenz

MOVIESPHEREStaffel 7Folge 4
Neue Konkurrenz

Neue KonkurrenzJetzt kostenlos streamen

Hochsee Cowboys

Folge 4: Neue Konkurrenz

48 Min.Ab 12

Unerfahrene Fischerboote dringen in das Fanggebiet ein und werden zum Störfaktor für die professionellen Hochsee Cowboys. Während einige es schaffen, dennoch den einen oder anderen Fisch zu fangen, gehen manche von ihnen leer aus.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Hochsee Cowboys
MOVIESPHERE
Hochsee Cowboys

Hochsee Cowboys

Alle 9 Staffeln und Folgen