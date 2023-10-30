Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick

Michaela und Karsten: Zwei Fremde geben der Liebe eine neue Chance

SAT.1Staffel 10Folge 6vom 30.10.2023
Michaela und Karsten: Zwei Fremde geben der Liebe eine neue Chance

Michaela und Karsten: Zwei Fremde geben der Liebe eine neue ChanceJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick

Folge 6: Michaela und Karsten: Zwei Fremde geben der Liebe eine neue Chance

124 Min.Folge vom 30.10.2023Ab 6

Seit rund neun Jahren ist Michaela aus der Nähe von Stuttgart inzwischen Single. Das soll sich nun ändern. Der Mann an Michaelas Seite sollte sportlich und gepflegt sein, noch wichtiger ist der passionierten Radfahrerin aber eine treue und liebevolle Seele. Hat das Expertentrio für die 54-Jährige womöglich das perfekte Match gefunden?

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick
SAT.1
Hochzeit auf den ersten Blick

Hochzeit auf den ersten Blick

Alle 11 Staffeln und Folgen