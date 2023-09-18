Exklusiv: Das große JubiläumJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 10: Exklusiv: Das große Jubiläum
63 Min.Folge vom 18.09.2023Ab 6
Zum zehnjährigen Jubiläum erlaubt "Hochzeit auf den ersten Blick" in dieser exklusiven Vorab-Folge nie gesehene Einblicke hinter die Kulissen des größten Liebesexperiments Deutschlands - von der Arbeit des Expertentrios im aufwändigen Matching-Prozess über Tipps von der #HadeB-Weddingplannerin bis hin zu wunderbaren Baby-News. Außerdem dabei: Singles, die in diesem Jahr das Blind Date auf dem Standesamt wagen werden.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen