Alexandra und Heiko: Gut Ding entsteht manchmal auch ohne Weile!

SAT.1Staffel 10Folge 1vom 25.09.2023
Folge 1: Alexandra und Heiko: Gut Ding entsteht manchmal auch ohne Weile!

143 Min.Folge vom 25.09.2023Ab 6

In der ersten Episode der Jubiläumsstaffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" wagt Alexandra aus Baden-Württemberg das Blind Date auf dem Standesamt. Die 39-Jährige wünscht sich einen loyalen, selbstbewussten und intelligenten Partner, an dessen breiter Schulter sie sich anlehnen kann. Wird sie heute ihren Traummann treffen?

