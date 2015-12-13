Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 5vom 13.12.2015
97 Min.Folge vom 13.12.2015Ab 12

Ein frischvermähltes Paar genießt die Flitterwochen in vollen Zügen, während für zwei weitere Turteltauben die Schonfrist vorbei ist: Sie treffen sich nach dem Traumurlaub zum ersten Mal im Alltag wieder, was nicht ohne Folgen bleibt. Für einen der Neu-Ehemänner geht es um alles - er glaubt, dass seine Ehe auf dem Spiel steht.

