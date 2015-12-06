Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 4: Die erste Krise?
96 Min.Folge vom 06.12.2015Ab 12
Nach dem Standesamt ist vor der Hochzeitsnacht - doch für ein Paar läuft das erste Kennenlernen alles andere als planmäßig ab. Ein frischgebackenes Ehepaar steht vor einem ganz anderen Problem: Es muss die Zuneigung, die sich während der Flitterwochen entwickelt hat, in den Alltag hinüberretten. Auch in dieser Episode treten wieder zwei einsame Herzen vor den Standesbeamten und müssen sich überlegen, ob sie auf die alles entscheidende Frage mit "Ja!" antworten.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen