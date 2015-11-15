Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick

Kann aus Wissenschaft Liebe werden?

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 15.11.2015
Kann aus Wissenschaft Liebe werden?

Hochzeit auf den ersten Blick

Folge 1: Kann aus Wissenschaft Liebe werden?

Folge vom 15.11.2015

Über 4.500 Singles hoffen darauf, mit Hilfe der Wissenschaft den perfekten Partner zu finden. Kann ein Team von Experten wirklich zwei Menschen zusammenbringen, die sich auf Anhieb sympathisch sind und tatsächlich zueinanderpassen? Für zwei Singles wird es heute schon ernst: Sie treffen ihren potenziellen Lebenspartner auf dem Standesamt - und sollen ihn vom Fleck weg heiraten. Wer traut sich?

