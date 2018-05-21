Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Tatsächlich Liebe?!

sixxStaffel 1Folge 1vom 21.05.2018
Folge vom 21.05.2018

Die heutige Folge blickt in den Ehe-Alltag von Bea und Tim, deren Ja-Wort bereits drei Jahre zurückliegt. Außerdem steht auch das neue Traumpaar Ramona und Stephan im Fokus. Die beiden leben zusammen und denken sogar über Nachwuchs nach.

