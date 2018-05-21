Das emotionale Aufeinandertreffen der TeilnehmerJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Tatsächlich Liebe?!
Folge 4: Das emotionale Aufeinandertreffen der Teilnehmer
45 Min.Folge vom 21.05.2018Ab 6
Ingo ist im Planungs-Endspurt: Das große Treffen der Kandidaten steht kurz bevor! Unter anderem erwartet Ingo Bea und Tim, Ramona und Stephan und Vanessa und Peter. Außerdem hat Ingo noch einen Überraschungsgast in der Hinterhand. Und: Wir erfahren, wie das erste Treffen von Romy und Ingo auf Schloss Neuschwanstein gelaufen ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick - Tatsächlich Liebe?!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1