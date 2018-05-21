Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick - Tatsächlich Liebe?!

sixxStaffel 1Folge 2vom 21.05.2018
Hochzeit auf den ersten Blick - Tatsächlich Liebe?!

45 Min.Folge vom 21.05.2018Ab 6

Pierre fand seine große Liebe Sarah nicht in der Sendung, sondern im Anschluss an seine Teilnahme bei "Hochzeit auf den ersten Blick". Die beiden wollen gerne heiraten, doch bislang machte keiner dem anderen einen Antrag. Nun nimmt Pierre die Sache in die Hand. Und: Das Traumpaar Ramona und Stefan feiert seinen ersten Hochzeitstag auf Schloss Neuenstein.

