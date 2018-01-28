Staffel 1Folge 3vom 28.01.2018
Aus zwei mach drei: Babyglück bei den PaarenJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick - Tatsächlich Liebe?!
Folge 3: Aus zwei mach drei: Babyglück bei den Paaren
45 Min.Folge vom 28.01.2018Ab 12
Ingo plant ein großes Treffen von ehemaligen Teilnehmern des Experiments und kontaktiert im Rahmen dessen auch Romy. Die beiden vereinbaren ein Treffen, um sich kennenzulernen - auf Schloss Neuschwanstein. Romy kauft sich extra ein Dirndl für den Ausflug. Auch bei bei Vanessa und Peter wird es aufregend: Die Geburt des gemeinsamen Kindes steht ins Haus.
