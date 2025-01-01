Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 7
Folge 7: Hochzeit auf den ersten Blick Spezial - Wie ging es weiter?

91 Min.Ab 6

Die erste Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" endete Mitte Dezember 2014 in SAT.1 mit einer gemischten Bilanz: Während Bea und Tim mit Hilfe des ungewöhnlichen Beziehungsexperiments die große Liebe gefunden haben, reagierten Dennis und Tatjana verhaltener. Jetzt gibt es ein Wiedersehen mit allen Teilnehmern: Schweben Bea und Tim weiterhin auf Wolke Sieben? Wie läuft es bei Dennis und Tatjana - und was sagen Steffi, Jana, Pierre und Rico im Rückblick zu dem Experiment?

