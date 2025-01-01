Hochzeit auf den ersten Blick Spezial - Wie ging es weiter?Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 7: Hochzeit auf den ersten Blick Spezial - Wie ging es weiter?
91 Min.Ab 6
Die erste Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" endete Mitte Dezember 2014 in SAT.1 mit einer gemischten Bilanz: Während Bea und Tim mit Hilfe des ungewöhnlichen Beziehungsexperiments die große Liebe gefunden haben, reagierten Dennis und Tatjana verhaltener. Jetzt gibt es ein Wiedersehen mit allen Teilnehmern: Schweben Bea und Tim weiterhin auf Wolke Sieben? Wie läuft es bei Dennis und Tatjana - und was sagen Steffi, Jana, Pierre und Rico im Rückblick zu dem Experiment?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen