Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 2: Die Hoffnung auf das größte Glück
94 Min.Folge vom 20.11.2016Ab 12
Unter den rund 5.100 Singles, die sich in diesem Jahr für "Hochzeit auf den ersten Blick" beworben haben, ist auch eine Single-Dame aus Essen. Die Ergotherapeutin hat ein Händchen fürs Kreative und viele gute Freunde - den Mann fürs Leben hat sie allerdings noch nicht gefunden. Die Experten glauben ein "perfect match" für sie gefunden zu haben. Werden sie Recht behalten?
Hochzeit auf den ersten Blick
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2014
